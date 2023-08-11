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Счастливая Камалия восхитила фотографией с подросшими дочерьми-красавицами

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
754
Время на прочтение
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Счастливая Камалия восхитила фотографией с подросшими дочерьми-красавицами

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звезда поделилась кадром по отдыху.

Украинская певица Камалия залюбовала сеть новой фотографией со своими дочерьми-близнецами Арабеллой и Мирабеллой.

Звездная мама поделилась фото по отдыху с девочками на своей странице в Instagram. В кадре счастливая Камалия обнимала своих улыбающихся дочерей.

"Немножко улыбок вам в ленту", — подписала снимок Камалия.

Камалия с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Для вечерней прогулки с Арабеллой и Мирабеллой исполнительница выбрала черное длинное платье с необычным вырезом и оставила волосы распущенными. Девушки выбрали короткие полосатые топы и шорты.

Комментаторы отметили, что дочери певицы от пакистанского миллиардера Мохаммада Захура растут настоящими красотками: "Какая красивые девочки", "Красавицы", "Хорошая мама и хорошие дочери", "Вы прекрасная семья".

Напомним, недавно Камалия устроила праздничный ужин для экс-супруга Мохаммада Захура в честь его 68-летия.

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Дата публикации
Просмотры
754
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