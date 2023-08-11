Счастливая Камалия восхитила фотографией с подросшими дочерьми-красавицами

Звезда поделилась кадром по отдыху.
Украинская певица Камалия залюбовала сеть новой фотографией со своими дочерьми-близнецами Арабеллой и Мирабеллой.
Звездная мама поделилась фото по отдыху с девочками на своей странице в Instagram. В кадре счастливая Камалия обнимала своих улыбающихся дочерей.
"Немножко улыбок вам в ленту", — подписала снимок Камалия.
Для вечерней прогулки с Арабеллой и Мирабеллой исполнительница выбрала черное длинное платье с необычным вырезом и оставила волосы распущенными. Девушки выбрали короткие полосатые топы и шорты.
Комментаторы отметили, что дочери певицы от пакистанского миллиардера Мохаммада Захура растут настоящими красотками: "Какая красивые девочки", "Красавицы", "Хорошая мама и хорошие дочери", "Вы прекрасная семья".
Напомним, недавно Камалия устроила праздничный ужин для экс-супруга Мохаммада Захура в честь его 68-летия.
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