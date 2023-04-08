Счастливая Меган Фокс весело проводит время вместе с женихом после громких новостей об измене

Американская актриса Меган Фокс и ее жених, музыкант Machine Gun Kelly, наслаждаются отдыхом на Гавайях.

После слухов о расставании пары они неожиданно вместе отправились в отпуск. Время вместе похоже пошло на пользу отношениям Меган и Колсона и они смогли помириться.

Папарацци заскочили пару во время прогулки по пляжу. Меган выглядела счастливо и улыбаясь рядом с любимым. Они шутили и играли, как дети.

Более того, представители пары подтвердили изданию Daily Mail, что влюблены снова вместе и чувствуют себя более близкими.

"Они официально вернули отношения после того, как прошли через трудный период в своих отношениях. Несколько месяцев были тяжелыми для них обоих, но они поехали вместе, чтобы исцелиться, и это сработало. Они чувствуют себя более связанными, чем когда-либо", – сказал инсайдер.

Напомним, что недавно фаны заговорили измену со стороны музыканта, по которой Меган отложила обручили. Позже сама Фокс подогрела слухи о разрыве, когда появилась на публике без кольца.

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