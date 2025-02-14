Счастливая Могилевская показала праздничное утро в постели с сюрпризом от возлюбленного

Украинская певица Наталья Могилевская показала свой День святого Валентина.

Так, по случаю 14 февраля, Могилевская опубликовала ряд фото из своего дома. На изображениях исполнительница попозировала в постели и с роскошным букетом цветов, которые вероятно в праздничный день подарил ей возлюбленный Валентин. Певица для импровизированной фотосессии сделала макияж и укладку. Кроме того, надела красное платье и каблуки, продемонстрировав свою стройную фигуру.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Больше подробностей праздника звезда не стала рассекречивать. Впрочем, до безумия счастливая Наталья поздравила своих поклонников с Днем влюбленных и пожелала всем подобного утра: "Всем влюбленным нежного и теплого утра…".

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Под такими фото в комментариях фаны не могли не заметить, как исполнительница просто сияет и адресовали ей множество комплиментов:

Приятно видеть счастливую женщину

Сейчас как никогда красивая, потому что так счастлива

Когда есть мужчина рядом, женщина расцветает

Будьте влюблены, будьте любимой!

Напомним, недавно боксер Александр Усик с женой Екатериной показались в солнечной стране. Пара показала, где отпраздновала самый романтичный день в году.

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