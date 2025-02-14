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Счастливая Могилевская показала праздничное утро в постели с сюрпризом от возлюбленного

Счастливая Могилевская показала праздничное утро в постели с сюрпризом от возлюбленного

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка встретила День влюбленных дома.

Украинская певица Наталья Могилевская показала свой День святого Валентина.

Так, по случаю 14 февраля, Могилевская опубликовала ряд фото из своего дома. На изображениях исполнительница попозировала в постели и с роскошным букетом цветов, которые вероятно в праздничный день подарил ей возлюбленный Валентин. Певица для импровизированной фотосессии сделала макияж и укладку. Кроме того, надела красное платье и каблуки, продемонстрировав свою стройную фигуру.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Больше подробностей праздника звезда не стала рассекречивать. Впрочем, до безумия счастливая Наталья поздравила своих поклонников с Днем влюбленных и пожелала всем подобного утра: "Всем влюбленным нежного и теплого утра…".

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Под такими фото в комментариях фаны не могли не заметить, как исполнительница просто сияет и адресовали ей множество комплиментов:

  • Приятно видеть счастливую женщину
  • Сейчас как никогда красивая, потому что так счастлива
  • Когда есть мужчина рядом, женщина расцветает
  • Будьте влюблены, будьте любимой!

Напомним, недавно боксер Александр Усик с женой Екатериной показались в солнечной стране. Пара показала, где отпраздновала самый романтичный день в году.

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