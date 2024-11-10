Счастливая Могилевская показалась с семьей в киевском парке и восхитила их развлечениями

Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась развлечениями с двумя дочерьми.

Только артистка публиковала кадры из Буковеля с дочерьми, как она известила о возвращении домой. Так, Могилевская вышла на прогулку в парк Наталка в Киеве и восхитила осенними кадрами с детьми. В частности, певица показала, как Мишель и София играли пожелтевшими листьями, бросали его и радовались моменту, проведенному вместе.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с детьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с детьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тем временем Наталья также показала себя среди деревьев и как украсила прическу опавшими листьями. В это время она держит за руку младшую дочь Софию и наслаждается с ней свежим воздухом. По словам звезды, она обожает это время года, поэтому не отказывает себе в долгих прогулках.

Наталья Могилевская с детьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сейчас самая прекрасная осень. Я такую просто обожаю. Когда вы последний раз оббрасывались листьями? Выросли ли уже из этого?", — поинтересовалась исполнительница у поклонников.

Напомним, что недавно хореограф Женя Кот также показал свою семью. Танцовщик похвастался маленьким праздником его дочери Лели и поделился серией фото с 4-месячной крохой на руках.

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