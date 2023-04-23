Счастливая Надя Дорофеева показала новые фото с празднования своего 33-летия в Киеве

Артистка вместе с бойфрендом Мишей Кацуриным и друзьями провела время в одном из столичных заведений.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новыми фото с празднования своего 33-летия.

На странице в Instagram именинница запостила серию снимков, на которых позирует с бойрфендом Мишей Кацуриным в окружении друзей. Как известно, в этот день артистка была дома в Киеве. Надя собрала самых близких в одном из заведений в центре столицы.

Надя Дорофеева показала, как праздновала день рождения с друзьями / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как праздновала день рождения с друзьями / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как праздновала день рождения с друзьями / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как праздновала день рождения с друзьями / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как праздновала день рождения с друзьями / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Среди присутствующих был певец Макс Барских и ведущий и блогер Атон Птушкин. Поклонники Дорофеевой честно признались, что и не сразу узнали знаменитого блогера. Птушкин отрастил густую бороду: "Боже, это что, Птушкин?", "а Птушкина не узнать", "как Антон изменился, но ему идет такой стиль".

Также фанов Нади очень интересовал вопрос, поздравил ли ее с днем рождения бывший муж Владимир Дантес. Однако артистка так и не удовлетворила интерес поклонников.

Напомним, что Надя Дорофеева отметила день рождения 21 апреля. Первым возлюбленную поздравил бойфренд Миша Кацурин. Певица похвасталась, что любимый ей подарил.

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