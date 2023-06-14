Счастливая Соловий записала совместное видеообращение с Жаданом после слухов об их романе

Украинская певица Кристина Соловий и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан подогрели слухи о своем романе совместным видеообращением.

Артисты в последнее время начали тесно сотрудничать. Вот и на этот раз Соловий и Жадан объявили, что дадут совместный концерт в родном городе Соловий – Дрогобыче.

Выступление, которое состоится 25 июня, будет благотворительным. Все собранные средства музыканты передадут на нужды одного из подразделения ГУР. В видео Сергей предстает достаточно сосредоточенным и спокойным, в то время как Кристина светится от счастья.

Всем привет. Вас приветствует поезд «Харьков-Дрогобыч», который привезет в Дрогобыч группу Жадан и Собаки и певицу Кристину Соловую, чтобы сделать доброе дело: собрать средства на нужды одного из самых боеспособных подразделений ГУР и развеять печаль и плохое настроение. Приглашаем всех посетить Дрогобыч 25 июня. Мероприятие пройдет на локации "Шпихлир" (Грушевского, 18). Начало в 18.00. Вход на событие – донат от 200 гривен (ссылка на монобанке – в первом комментарии). До встречи. Будем рады разделить с вами приятные эмоции и помочь украинским военным. Опубликовано Кристина Соловой Среда, 14 июня 2023 г.

Исполнители до сих пор официально не подтвердили свой роман. Как известно, слухи о том, что у Сергея Жадана и Кристины Соловий появились в начале мая. Тогда артистов заметили во время прогулки во Львове. Они держались за руки и куда-то очень торопились. До этого Соловий, в декабре 2022-го, представила достаточно откровенный клип на трек "Юність", где Жадан сыграл ее любовника. В видео артисты горячо обнимаются и целуются.

Отметим, что в конце апреля этого года Жадан подал на развод с Ириной Куницыной, с которой пробыл в браке 15 лет и от которой имеет 10-летнюю дочь Марию.

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