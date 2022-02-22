Счастливая жена Павлика похвасталась первой песней, которую артист посвятил ей

Катя поделилась фрагментом трека.

Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, похвасталась первой песней, которую артист посвятил ей.

Так, супруги устроили семейную фотосессию. В студию исполнитель взял свою гитару и во время съемок сыграл новую композицию, которую написал о своей избраннице. На видео, которое Катя разместила в Instagram, Виктор поет и играет, а его счастливая любимая танцует.

"С песнями мужа по всей жизни, начиная со школы! Вот дожила и до песни, посвящённой мне", – поделилась она.

В комментариях пользователи выразили восхищение песней и супругами:

Как это мило! Вы прекрасная семья

Класс! Очень красивый!!! И влюблены!

Как ему повезло с вами! Он просто помолодел и расцвел! Совсем другим человеком стал! Вы его ангел

Боже, как это красиво и мило! Я плачу

А когда состоится релиз композиции, пока что неизвестно.

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