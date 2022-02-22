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Счастливая жена Павлика похвасталась первой песней, которую артист посвятил ей

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Счастливая жена Павлика похвасталась первой песней, которую артист посвятил ей

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / instagram.com/repyahovakate

Катя поделилась фрагментом трека.

Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, похвасталась первой песней, которую артист посвятил ей.

Так, супруги устроили семейную фотосессию. В студию исполнитель взял свою гитару и во время съемок сыграл новую композицию, которую написал о своей избраннице. На видео, которое Катя разместила в Instagram, Виктор поет и играет, а его счастливая любимая танцует.

"С песнями мужа по всей жизни, начиная со школы! Вот дожила и до песни, посвящённой мне", – поделилась она.

В комментариях пользователи выразили восхищение песней и супругами:

  • Как это мило! Вы прекрасная семья
  • Класс! Очень красивый!!! И влюблены!
  • Как ему повезло с вами! Он просто помолодел и расцвел! Совсем другим человеком стал! Вы его ангел
  • Боже, как это красиво и мило! Я плачу

А когда состоится релиз композиции, пока что неизвестно.

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