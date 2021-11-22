Счастливый Джанлука Вакки показал подросшую доченьку-красавицу

Звезда поделился новым контентом.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, более известный как "миллионер-танцовщик", восхитил поклонников новым снимком.

В своем Instagram звезда Сети опубликовал фото, на котором изображен вместе со своей дочерью Блу. На снимке счастливый папа держит свою подросшую дочь на руках, а девочка тем временем улыбается ему в ответ.

Джанлука Вакки с дочерью / instagram.com/gianlucavacchi

"Жизнь — это полет. Твое рождение — самое невероятное, что со мной случалось. Я люблю тебя, принцесса", — подписал фото звезда.

В комментариях пользователи не сдержали эмоций и оставили кучу теплых слов.

Вау! Какой счастлив отец!

Какая красивая девочка!

Она так похожа на папу!

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