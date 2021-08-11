Счастливый Горбунов показался с беременной Осадчей на УЗИ

Супруги сделали селфи на кушетке.

Звездные супруги телеведущий Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые вскоре во второй раз станут родителями, вместе сходили на УЗИ.

В Instagram-stories 50-летний знаменитость опубликовал селфи, на котором позирует с беременной любимой в кабинете клиники. На фото улыбающаяся пара лежит на кушетке. Екатерина без макияжа и в синей рубашке в горошек держит избранника за руку.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / instagram.com/gorbunovyuriy

"Вместе на УЗИ", — написал Горбунов.

Заметим, Осадчая и Горбунов сообщили о пополнении в звездной семье в мае в этом году. Когда малыш появится на свет — неизвестно. В тайне также пол ребенка.

Напомним, на днях беременная Екатерина Осадчая без макияжа засветила обнаженный животик в бикини. Недавно ведущая вернулась с отдыха в Турции.

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