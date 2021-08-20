Счастливый Горбунов с новорожденным сыном на груди очаровал фото

Новоиспеченный отец не сдерживает своих эмоций.

Ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов, которому 19 августа жена Екатерина Осадчая родила второго сына, вне себя от счастья.

Новоиспеченный папа не скрывает своих радостных эмоций и охотно делится ими с поклонниками. Так, на странице в Instagram шоумен разместил первый снимок с младенцем на руках.

Малыш разместился на груди у отца, а тем временем Горбунов счастливо улыбается: "Вот она — наш нежность!" — подписал снимок с сыном Юрий.

Юрий Горбунов счастливый отец / instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, что ранее и молодая мама Екатерина Осадчая показала первое совместное селфи с крохой. В сторис ведущая показала, как кормит сына. "У кого-то завтрак телевизионный, а у кого-то — реальный" — прокомментировала фото Осадчая.

Екатерина Осадчая третий раз стала мамой / instagram.com/kosadcha

Напомним, что сегодня утром, всего через сутки после рождения сына, Екатерина Осадчая вышла в прямой эфир "Сніданку з 1+1". Молодая мама рассказала, как себя чувствует, а также объявила новое время и день выхода программы "Светская жизнь".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку