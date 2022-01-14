Счастливый Иракли Макацария показал длинные и стройные ножки своей 19-летней возлюбленной

Парочка устроила новогодний фотосет.

Телеведущий и участник украинских "Танцев со звездами" Иракли Макацария все чаще показывает поклонникам свою возлюбленную Лизу Чичуа.

В общем, со Старым Новым годом они также поздравляли пользователей вместе. К слову, влюбленные устроили праздничный фотосет в Грузии. Снимками парочка поделилась в Instagram.

Иракли и его 19-летняя девушка показали настоящую романтику. Счастливый Макацария то обнимал свою любимую, то нежно склонял голову на ее плечо. Телеведущий не может нарадоваться, что наконец-то встретил любовь.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа / instagram.com/lizachichuaa

Кроме этого, не забыл знаменитость показать, какая Лиза все-таки красивая. Ведущий похвастался длинными и стройными ножками своей избранницы.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа / instagram.com/maqatsa

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