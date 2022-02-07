Счастливый Иракли Макацария показал идиллию с 19-летней любимой-красавицей

Парочка устроила импровизированный фотосет.

Телеведущий и участник украинских "Танцев со звездами" Иракли Макацария невероятно счастлив в отношениях с 19-летней Лизой Чичуа.

Влюбленные часто устраивают фотосеты и делятся соответствующими снимками на своих страницах в Instagram. К слову, на этот раз счастливый Иракли показал идиллию со своей любимой-красавицей.

Ведущий показал снимки, на которых нежно позировал с Лизой. Девушка была изображена в черном платье, а Иракли – в официальном костюме.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа / instagram.com/maqatsa

Поклонники парочки засыпали их комплиментами. Они отметили, что влюбленные очень похожи между собой. Кроме того, они пожелали Иракли и его девушке безграничного счастья.

Кстати, влюбленные поздравляли маму Лизы с днем рождения. А фотосет они устроили именно во время празднования.

Лиза Чичуа с мамой / instagram.com/lizachichuaa

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