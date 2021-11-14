Счастливый Константин Войтенко заинтриговал примирением со своей женой

Супруги смогли найти общий язык.

Участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко поделился с фанатами радостной новостью.

В одиннадцатом прямом эфире шоу актер сообщил, что они с женой Валентиной наконец-то смогли найти общий язык. Влюбленные помирились. Также звезда заявил, что больше не будет рассказывать никаких подробностей личной жизни. Валентине это не нравится.

Костя Войтенко с женой / instagram.com/kostiantynvoitenko

Заметим, что ранее Войтенко рассказал публично в прямом эфире "Танцев", что они с женой переживали кризис в отношениях. После этого Валентина делилась, что они в ссоре с апреля этого года.

Позже и Константин говорил, что они были на грани развода и жили не вместе. Однако актер не терял надежды примириться с любимой.

К слову, в десятом эфире Валентина посетила шоу, чтобы поддержать своего мужа.

Константин Войтенко с женой / скриншот с видео

Сейчас же она поддерживает его участие на "Танцах со звездами". Также женщина считает, что ее мужчина танцует на шоу лучше всех.

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