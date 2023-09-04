Счастливый Тарас Тополя показался с женой Alyosha и сыновьями, которые вернулись в Украину из США

Семья музыканта будет жить уже в Киеве.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя показал счастливое фото с женой, певицей Alyosha, и их двумя сыновьями.

В своем Instagram артист признался, что их семейство наконец-то в сборе. Alyosha с сыновьями и дочерью вернулась из США, куда она вынужденно уехала из-за полномасштабной войны, в Украину и будет жить теперь в Киеве.

"Дома. Счастливы все, а любимая Alyosha особенно", — отметил Тополя.

Тарас Тополя с Alyosha и сыновьями / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тем временем певица уже успела поделиться своими планами на будущее. Исполнительница хочет погрузиться с головой в творчество и уже в ближайшее время порадовать поклонников новыми композициями.

"Мы с детьми уже вернулись на родную землю! Счастливы быть дома! Так что я погружаюсь с головой в творчество и скоро буду радовать новыми песнями", — поделилась Alyosha.

Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, недавно Тарас Тополя откровенно рассказал о своих доходах и расходах. Музыкант признался, на какие деньги живет и сколько тратит в месяц.

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