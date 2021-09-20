Счастливый Владимир Остапчук объявил, что строит дом и показал его фото

Скоро шоумен с женой переедет в собственное жилье.
Известный украинский шоумен Владимир Остапчук поделился радостной вестью.
Телеведущий и его жена Кристина строят собственный дом. Пара невероятно счастлива, поскольку до этого арендовала квартиру. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram, опубликовав соответствующие фото.
"У нас будет дом. Да, такая долгожданная для нас новость! У Остапчуков будет свое семейное гнездышко, юхуу", — написал звезда.
Со своей стороны, нотариус отметила, что до сих пор не может поверить, что совсем скоро пара переедет в свой дом.
В комментариях фолловеры поздравили Кристину и Владимира с началом их новой истории.
Напомним, Дзидзьо подарил бывшей жене квартиру. Также певец ответил, помирились ли эксы.