Счастливый Владимир Остапчук объявил, что строит дом и показал его фото

Счастливый Владимир Остапчук объявил, что строит дом и показал его фото

Скоро шоумен с женой переедет в собственное жилье.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук поделился радостной вестью.

Телеведущий и его жена Кристина строят собственный дом. Пара невероятно счастлива, поскольку до этого арендовала квартиру. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram, опубликовав соответствующие фото.

Владимир и Кристина Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

"У нас будет дом. Да, такая долгожданная для нас новость! У Остапчуков будет свое семейное гнездышко, юхуу", — написал звезда.

Со своей стороны, нотариус отметила, что до сих пор не может поверить, что совсем скоро пара переедет в свой дом.

Владимир Остапчук с женой / instagram.com/vova_ostapchuk

В комментариях фолловеры поздравили Кристину и Владимира с началом их новой истории.

Напомним, Дзидзьо подарил бывшей жене квартиру. Также певец ответил, помирились ли эксы.

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