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Счастливый Юрий Горбунов показал подросшего младшего сына

Счастливый Юрий Горбунов показал подросшего младшего сына

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Счастливый Юрий Горбунов показал подросшего младшего сына

Юрий Горбунов с младшим сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

Сегодня Даниилу исполняется 5 месяцев.

Ведущий шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" Юрий Горбунов показал, как подрос их с Катей Осадчей младший сын.

Так, 19 января маленькому Даниилу исполняется 5 месяцев. Эту дату звездный папа обойти вниманием не смог и запостив в фотоблоге новые фотографии с мальчиком. На снимках кинопродюсер выглядит невероятно счастливым.

Юрий Горбунов с младшим сыном / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрий Горбунов с младшим сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

"Нам сегодня 5 месяцев!!! Так все быстро!!! Расти, сыночек, здоровым и счастливым!!!" – написал он.

Юрий Горбунов с младшим сыном / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрий Горбунов с младшим сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

В ответ восхищенные поклонники засыпали Горбуновых приятными сообщениями.

  • Невероятно идеально
  • Красивые фото
  • Поздравляю! Очень красивые
  • Вы крутые! Будьте здоровы

На публикацию отреагировала и звездная супруга Юрия. В комментариях Катя написала: "Поздравляю нас".

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