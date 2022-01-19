Счастливый Юрий Горбунов показал подросшего младшего сына

Сегодня Даниилу исполняется 5 месяцев.
Ведущий шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" Юрий Горбунов показал, как подрос их с Катей Осадчей младший сын.
Так, 19 января маленькому Даниилу исполняется 5 месяцев. Эту дату звездный папа обойти вниманием не смог и запостив в фотоблоге новые фотографии с мальчиком. На снимках кинопродюсер выглядит невероятно счастливым.
"Нам сегодня 5 месяцев!!! Так все быстро!!! Расти, сыночек, здоровым и счастливым!!!" – написал он.
В ответ восхищенные поклонники засыпали Горбуновых приятными сообщениями.
- Невероятно идеально
- Красивые фото
- Поздравляю! Очень красивые
- Вы крутые! Будьте здоровы
На публикацию отреагировала и звездная супруга Юрия. В комментариях Катя написала: "Поздравляю нас".
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