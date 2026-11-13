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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Сдаю вещи": звезда "Сватов" сделал честное признание о заработке во время войны и на какие деньги живет

Федор Гуринец откровенно рассказал о своих доходах и расходах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Федор Гуринец

Федор Гуринец

Украинский актер Федор Гуринец, который снимался в сериале «Сваты», сделал честное признание о заработках во время войны и на какие деньги живет сейчас.

Знаменитость говорит в интервью Oboz.ua, что доход артистов никогда не может быть стабильным. В какой-то месяц актер может заработать немалую сумму, а затем долго сидеть без работы. Федор Гуринец признается, что учится планировать рассчитывать свой бюджет заранее, чтобы на все хватило.

Актер говорит, что до полномасштабной войны тратил немало. В частности, знаменитость не задумывался над сбережениями, мог потратить за раз значительную сумму средств. Сейчас Федор Гуринец обращает внимание на цены, учится создавать финансовую подушку и отказывается от дорогих покупок.

Федор Гуринец

Федор Гуринец

«В один месяц ты можешь заработать 10 тысяч долларов, в другой — 500, а еще в какой-то — 15 тысяч. Такие качели, иногда и сам не понимаешь, на какой доход рассчитывать. Бывает, что год неудачен и есть только один проект, пусть даже с немалым количеством съемочных дней. И ты понимаешь, что эти деньги нужно распределить на весь год. Я учусь это делать, но пока не очень получается. Да и как научиться экономить, когда цены в супермаркетах растут чуть ли не каждый день? Я человек, который раньше, не задумываясь, мог купить какую-нибудь ерунду за тысячу долларов, теперь прихожу в магазин и внимательно рассматриваю ценники», — признается актер.

Сейчас Федор Гуринец живет на заработанные денежные средства. Правда, их не всегда хватает, но у актера есть своеобразные сбережения. Дело в том, что до полномасштабной войны он зарабатывал немало, путешествовал и привозил из-за границы брендовые вещи. Сейчас мировоззрение артиста изменилось. Он понимает, что большинство из этих вещей ему не нужны. Так что артист сдает их в специальные магазины. Федор Гуринец получает за это средства, на которые можно прожить несколько месяцев.

Федор Гуринец

Федор Гуринец

«До полномасштабного вторжения я много работал, путешествовал по миру и привозил оттуда не магнитики на память, а дорогие вещи. Сейчас в Киеве есть несколько магазинов винтажной брендовой одежды. Туда я сдаю вещи, которые уже не ношу. Когда-то какая-то вещь казалась невероятно крутой, а теперь смотришь на нее и думаешь: „Куда мне с тем рюкзаком Gucci?“ В стране война — ну нет, да и внутри меня много чего изменилось. К тому же это практически: продал один рюкзак — и у тебя есть деньги, чтобы прожить три месяца. Значит, это хорошая инвестиция! Теперь эти покупки меня выручают», — признается артист.

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика рассекретила свои расходы. Также блогерша Екатерина Репяхова честно призналась, на чем экономит.

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