Сдержанные Kalush Orchestra и певица из Исландии с украинским флагом: как прошло открытие "Евровидения-2022"

Во вторник, 10 мая, в Турине, Италия состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".
Пока продолжаются последние приготовления конкурсантов, организаторы устроили официальную церемонию открытия музыкального первенства.
В этом году дорожка мероприятия была бирюзовой, по ней шагали все участники – это представители 40 стран.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как прошло торжество, и посмотреть на самых ярких участников.
Местом проведения открытия конкурса был избран Королевский дворец Венария.
Шестыми перед публикой появились представители Украины – группа Kalush Orchestra. Коллектив соперники и еврофаны встретили громкими аплодисментами и криками "Слава Украине". Музыканты нарядились в сдержанные черные костюмы, украшенные маленькими желто-голубыми флажками. Также участники держали флаги в руках.
Запомнилась зрителям делегация из Ирландии во главе с певицей Brooke.
Не обошла событие и легендарная группа The Rasmus. В этом году коллектив впервые представляет Финляндию с треком Jezebel.
А вот участница исландской группы Systur решила поддержать Украину. На бирюзовый тротуар она вышла с желто-голубым флагом.
Ошеломил своим образом представитель Австралии Шелдон Райли. На дорожке он появился в белом наряде, на каблуках и с огромной накидкой из перьев.
Ярко перед публикой предстали участники из Молдовы – Zdob şi Zdub & Frații Advahov. Коллектив играл, танцевал и пел прямо на дорожке.
Удивили костюмами представители Норвегии – Subwoolfer.
Грузинская группа Circus Mircus также порадовала еврофанов затейливыми образами.
Напомним, легендарный The Rasmus перепел Stefania группы Kalush Orchestra. На видео, которое появилось в Сети, рокеры едут в машине и поют припев украинский хит.
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