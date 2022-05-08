Сдержанные Kalush Orchestra и певица из Исландии с украинским флагом: как прошло открытие "Евровидения-2022"

Сдержанные Kalush Orchestra и певица из Исландии с украинским флагом: как прошло открытие "Евровидения-2022"

Во вторник, 10 мая, в Турине, Италия состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

Пока продолжаются последние приготовления конкурсантов, организаторы устроили официальную церемонию открытия музыкального первенства.

В этом году дорожка мероприятия была бирюзовой, по ней шагали все участники – это представители 40 стран.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как прошло торжество, и посмотреть на самых ярких участников.

Местом проведения открытия конкурса был избран Королевский дворец Венария.

YouTube Eurovision Song Contest

YouTube Eurovision Song Contest

YouTube Eurovision Song Contest

Шестыми перед публикой появились представители Украины – группа Kalush Orchestra. Коллектив соперники и еврофаны встретили громкими аплодисментами и криками "Слава Украине". Музыканты нарядились в сдержанные черные костюмы, украшенные маленькими желто-голубыми флажками. Также участники держали флаги в руках.

Kalush Orchestra / Getty Images

Запомнилась зрителям делегация из Ирландии во главе с певицей Brooke.

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Не обошла событие и легендарная группа The Rasmus. В этом году коллектив впервые представляет Финляндию с треком Jezebel.

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А вот участница исландской группы Systur решила поддержать Украину. На бирюзовый тротуар она вышла с желто-голубым флагом.

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Ошеломил своим образом представитель Австралии Шелдон Райли. На дорожке он появился в белом наряде, на каблуках и с огромной накидкой из перьев.

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Ярко перед публикой предстали участники из Молдовы – Zdob şi Zdub & Frații Advahov. Коллектив играл, танцевал и пел прямо на дорожке.

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Удивили костюмами представители Норвегии – Subwoolfer.

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Грузинская группа Circus Mircus также порадовала еврофанов затейливыми образами.

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Напомним, легендарный The Rasmus перепел Stefania группы Kalush Orchestra. На видео, которое появилось в Сети, рокеры едут в машине и поют припев украинский хит.

Как идет подготовка к "Евровидению – 2022"

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