Седокова, Успенская и Бузова: в Сеть слили новые телефоны "друзей Путина"

Вы можете позвонить им, пока они не успели сменить свои номера.
В Украине продолжается флешмоб — "позвони друзьям Путина".
Ранее в Сеть уже "сливали" телефоны многих российских знаменитостей, которые поддерживают режим Путина, а также украинских, которые переехали жить в Россию.
Теперь же сайт TSN.ua смог найти номера других медийных персон.
Российские знаменитости, которые молчат о войне или поддерживают режим Путина:
- Анжелика Рева (жена комика Александра Ревы) +7 916 188-10-57
- Анфиса Чехова +7 925 333 13 33
- Яна Рудковская +79859209050
- Ольга Бузова (Тарасова) +79057358575
- Любовь Успенская +13108540927
- Табриз, менеджер Леры Кудрявцевой +79852267676
- Лева, солит группы "Би-2" +79262172727
- Артем Качер +79167521200
- Вячеслав Манучаров +79859990204
- Брендон Стоун +79660455637
- Анжелика Варум +1 (954) 994-8547
Украинские знаменитости, которые в трудные для Украины времена переехали в Россию и молчат о войне в Украине:
- Анна Седокова +380939721083, +79057179966
- Евгения, менеджер украинского комика Антона Лирника, который сейчас в России и молчит +380 95 673 9955
- Анна Асти +79299450718
- Артик +79670597093
- Sunsey (Андрей Запорожец) +380507759567
Кстати, ранее в Сеть попал номер Светланы Лободы, после чего она записала эмоциональное видео, где со слезами на глазах прокомментировала войну в Украине. Правда, она скрыла возможность комментировать ролик.
"У меня в Киеве семья: папа, сестра, братья, тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, подвалах, в метро, потому что вывезти мы их пока не можем. Я вас очень прошу. Те, кто может остановить этот ужас. Мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые управляют судьбами и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился Мы же все люди на планете хотим мира! Среди моих подписчиков 10 млн россиян, я вас очень прошу, я умоляю вас, давайте все остановимся", — сказала Лобода.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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