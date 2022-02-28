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Седокова, Успенская и Бузова: в Сеть слили новые телефоны "друзей Путина"

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Седокова, Успенская и Бузова: в Сеть слили новые телефоны "друзей Путина"

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Вы можете позвонить им, пока они не успели сменить свои номера.

В Украине продолжается флешмоб — "позвони друзьям Путина".

Ранее в Сеть уже "сливали" телефоны многих российских знаменитостей, которые поддерживают режим Путина, а также украинских, которые переехали жить в Россию.

Теперь же сайт TSN.ua смог найти номера других медийных персон.

Российские знаменитости, которые молчат о войне или поддерживают режим Путина:

  • Анжелика Рева (жена комика Александра Ревы) +7 916 188-10-57
  • Анфиса Чехова +7 925 333 13 33
  • Яна Рудковская +79859209050
  • Ольга Бузова (Тарасова) +79057358575
  • Любовь Успенская +13108540927
  • Табриз, менеджер Леры Кудрявцевой +79852267676
  • Лева, солит группы "Би-2" +79262172727
  • Артем Качер +79167521200
  • Вячеслав Манучаров +79859990204
  • Брендон Стоун +79660455637
  • Анжелика Варум +1 (954) 994-8547

Украинские знаменитости, которые в трудные для Украины времена переехали в Россию и молчат о войне в Украине:

  • Анна Седокова +380939721083, +79057179966
  • Евгения, менеджер украинского комика Антона Лирника, который сейчас в России и молчит +380 95 673 9955
  • Анна Асти +79299450718
  • Артик +79670597093
  • Sunsey (Андрей Запорожец) +380507759567

Кстати, ранее в Сеть попал номер Светланы Лободы, после чего она записала эмоциональное видео, где со слезами на глазах прокомментировала войну в Украине. Правда, она скрыла возможность комментировать ролик.

"У меня в Киеве семья: папа, сестра, братья, тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, подвалах, в метро, потому что вывезти мы их пока не можем. Я вас очень прошу. Те, кто может остановить этот ужас. Мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые управляют судьбами и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился Мы же все люди на планете хотим мира! Среди моих подписчиков 10 млн россиян, я вас очень прошу, я умоляю вас, давайте все остановимся", — сказала Лобода.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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