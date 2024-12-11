Сеитаблаев после разрыва с младшей на 20 лет невестой признался, находится ли сейчас в отношениях

Также режиссер поделился, как болезненно переживал расставание с возлюбленной и какой важный вывод для себя сделал.

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев откровенно поделился подробностями личной жизни.

В частности, знаменитость летом разорвал отношения с младшей на 20 лет невестой Марьяной Боцвинюк. Режиссер в программе "ЖВЛ представляет", признается, что это решение далось ему нелегко. Ахтем Сеитаблаев болезненно переживал прекращение отношений. Однако впоследствии режиссер сделал для себя важный вывод, что нужно принять и отпустить.

"Я бы сказал бы себе тогдашнему: "Слушай, давай прекращай любить-страдать". Если что-то не выходит в отношениях двух людей, это нужно принять и отпустить с легкостью. А не так, как иногда у меня происходит – с болью и так далее. Мы взрослые люди, в конце концов. Не произошло – это нормально, так бывает", – делится режиссер.

Ахтем Сеитаблаев с бывшей невестой

Есть ли сейчас в сердце Ахтема Сеитаблаева место для любви – он отвечает осторожно. Знаменитость отмечает, что счастье – это его личное. Впрочем, наладить частную жизнь и обрести настоящую любовь режиссер все же хочет.

"Я надеюсь, что да. Счастье — это твое личное. Я не хочу говорить категорически. Если будет настроение, то да. Это же моя жизнь", — отметил режиссер.

«Прекращай любить страдать»: Ахтем Сеитаблаев признался почему разошелся с невестой – ЖВЛ представляет

Напомним, недавно известный блогер Миша Лебига сообщил о разрыве с девушкой. Пара находилась в отношениях два года.

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