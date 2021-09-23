Секреты участников и возвращение Димопулос: каким будет четвертый эфир "Танцев со звездами"

Секреты участников и возвращение Димопулос: каким будет четвертый эфир "Танцев со звездами"

Джамала честно расскажет о том, что столкнулась с хейтом в Сети во время участия в шоу.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится четвертый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Вечер будет посвящен горячим латинским танцам. Перед своими выступлениями звезды впервые откроют невероятные секреты о себе, которые они никогда не разглашали, а также покажут, как происходит взаимодействие пары вне паркета. Зрители узнают неожиданные факты из жизни танцовщиков, которых знает и любит вся страна, и ближе познакомятся с новичками сезона.

К судьям проекта присоединится победительница "Танцев со звездами-4", певица Санта Димопулос. Свое выступление зрителям подарит артист Артем Пивоваров. А вот кто это воскресенье будет вести балкон, станет известно уже совсем скоро.

Санта Димопулос / пресс-служба канала "1+1"

Пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков, которая в прошлом эфире оказалась в зоне риска, продемонстрирует на паркете страстную румбу. Певица появится на паркете в очень откровенном образе. Актер Константин Войтенко и Роксолана Маланчук воплотят на паркете ча-ча-ча и раскроют новые грани своей пары, продемонстрировав страстные, раскрепощенные образы.

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук / пресслужба каналу "1+1"

Также этот вид танца продемонстрируют актер Алексей Суровцев и Мария Колосова, и попытаются доказать судьям, что их пара может побороться за победу.

Алексей Суровцев и Мария Колосова / пресслужба каналу "1+1"

Актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вместе с партнершей Анной Карелиной воплотят на паркете веселый джайв. Танцевать пара будет под один из хитов Верки Сердючки.

Артур Логай и Анна Карелина / пресслужба каналу "1+1"

Певица Джамала честно расскажет о том, что столкнулась с хейтом в Сети во время участия в "Танцах со звездами". Певица впервые на паркете появится в страстном образе.

Джамала и Антон Нестерко / пресслужба каналу "1+1"

Артистка Lida Lee будет бороться за свое место на паркете и высокие оценки в турнирной таблице, ведь на прошлой неделе она оказалась в зоне риска. Вместе с партнером Алексеем Базелой они воплотят на паркете чувственную сальсу под живое пение группы TVORCHI.

Lida Lee и Алексей Базэла / пресслужба каналу "1+1"

А вот Ольга Харлан, а также Станислав Горуна будут танцевать самбу, которую в прошлом году звездные участники прозвали "самба-убийца".

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресслужба каналу "1+1"

Специально для номера Станислава Горуни и Даниэлы Преап певец Виктор Павлик споет вживую свой хит "Шикидым".

В четвертом прямом эфире одна из пар покинет паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска. Покинет шоу пара, набравшая наименьшее количество голосов.

Всего с одного номера можно отправить 50 SMS и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Київстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите "Танцы со звездами" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

Напомним, Александр Прохоров отреагировал на претензии участницы шоу "Танцы со звездами" Александры Зарицкой в том, что отказался участвовать с ней в проекте. Недавно певица заявила, что танцовщик сказал ей, что "не сможет с ней долго продержаться на проекте".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку