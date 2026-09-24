"Секс — это короткая дистанция": Тарас Цымбалюк выдал пикантное признание о женщинах

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который находится в отношениях с актрисой Еленой Светлицкой, рассказал, что на самом деле привлекает мужчин в женщинах и что заставляет их хотеть возвращаться к любимой снова и снова.

Тарас поделился размышлениями со своими подписчиками в Instagram. Актер признался, что мужчины часто сначала обращают внимание именно на внешность. Их могут заинтересовать длинные ноги, красивая грудь или сексуальное лицо. Однако такая симпатия не всегда означает, что между людьми возникнет что-то серьезное. По словам Цымбалюка, со временем на первый план выходят совсем другие вещи. И именно они определяют, захочет ли мужчина оставаться рядом с женщиной.

Реклама

«Мы, мужчины, иногда ведемся на длинные ноги, красивую грудь, сексуальное лицо. Ты увидел — и все, мозг твой подзавис, произошла какая-то перезагрузка. Ведемся на картинку», — заявил Тарас.

Реклама

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер пояснил, что внешность может стать первым поводом для знакомства, однако сама по себе не способна удержать интерес. По его мнению, сексуальность женщины гораздо шире, чем ее физические данные. Особенно это становится заметно, когда отношения выходят за пределы первого увлечения. Тогда важными становятся общие темы, комфорт в общении и эмоциональная связь.

«Есть такая штука, о которой парни не очень любят говорить публично: самая сексуальная женщина в каком-то твоем условном периметре, например, в твоей квартире — это не всегда та женщина, к которой мужчина хочет возвращаться домой. Потому что секс — это короткая дистанция. Ты получил то, что хотел, ты кайфонул, а дальше что? Вам не о чем говорить. И вам настолько неловко, что вы после этого лежите в постели, и ты думаешь: "Пойду я помоюсь и как можно быстрее отстранюсь"», — рассказал звезда.

Цымбалюк убежден, что настоящая привязанность проверяется в повседневной жизни. Женщина должна нравиться мужчине не только тогда, когда она тщательно подготовилась к свиданию, но и в самые обыденные моменты. В то же время важную роль играет ее личность и то, что происходит у нее внутри.

«Потому что женщина, которую ты выбираешь себе в жизни — она должна нравиться тебе в любом эмоциональном состоянии, независимо от настроения, в спортивках, когда у нее на голове что попало, до секса, после секса, особенно во время секса. Тебя должно привлекать не только ее тело. Хотя я считаю, что секс — одна из важнейших составляющих отношений. Тебя должно притягивать то, о чем она думает, ее внутренний мир», — подчеркнул он.

Реклама

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер также обратил внимание на то, как чувства способны менять восприятие внешности человека. По его словам, женщина поначалу может совсем не соответствовать образу идеальной красавицы, который мужчина создал в своем воображении. Однако через несколько месяцев все может измениться — и именно она станет для него самой привлекательной.

«И парадокс в том, что женщина может вообще не соответствовать этой вашей картинке в голове, представлению об идеальной красавице, но проходит пара месяцев, и ты думаешь: "Какая она прекрасная. Да она — самая сексуальная женщина на планете. Потому что она моя". И здесь напрашивается самое главное. Да, действительно, красотой иногда можно привлечь внимание мужчины. Но сделать так, чтобы мужчина хотел постоянно возвращаться к тебе домой — это уже совершенно другая женская сила», — резюмировал Тарас.

Напомним, недавно возлюбленная Цымбалюка заинтриговала откровенным заявлением о Тарасе и их отношениях.

Новости партнеров