Секс-символ 70-х Ален Делон шокировал изменениями во внешности

Поклонники не узнали артиста.

Французский актер, секс-символ 1960-1980 годов Ален Делон впервые после перенесенного инсульта в 2019-м снялся в новой фотосессии.

Звезда украсил обложку глянца Paris Match. На фотографии 85-летний Делон позирует улыбающимся, в светлых джинсах, темно-синем пиджаке и голубой рубашке. Образ дополнил голубой шарф.

Вместе с актером на фотографии изображен и его домашний любимец. Увидев Делона, фаны были несколько шокированы. Многие признались, что просто не узнал некогда томного красавца, покорителя женских сердец.

Что он сделал с лицом?

Нет, это не Ален Делон!

Он сделал косметическую процедуру со скулами, раньше такого не было

Ален Делон в молодости / Getty Images

Но были и те, кто встал на защиту артиста:

Ален Делон это или нет, сохраняйте уважение к этому господину, которому уже 85 лет! Он очень болел и, безусловно, все еще находится на лечении

Уважение мистеру Делону, берегите себя и своего хвостатого друга, который гораздо лучше некоторых людей. Они когда-то почувствуют, как на них свалилась старость

Напомним, что в июне 2019-го в СМИ появилась информация, что Алена Делона экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что в больницу артист попал в результате перенесенного инсульта.

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