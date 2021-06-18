Секс-символ 70-х Ален Делон шокировал изменениями во внешности

Поклонники не узнали артиста.
Французский актер, секс-символ 1960-1980 годов Ален Делон впервые после перенесенного инсульта в 2019-м снялся в новой фотосессии.
Звезда украсил обложку глянца Paris Match. На фотографии 85-летний Делон позирует улыбающимся, в светлых джинсах, темно-синем пиджаке и голубой рубашке. Образ дополнил голубой шарф.
Вместе с актером на фотографии изображен и его домашний любимец. Увидев Делона, фаны были несколько шокированы. Многие признались, что просто не узнал некогда томного красавца, покорителя женских сердец.
- Что он сделал с лицом?
- Нет, это не Ален Делон!
- Он сделал косметическую процедуру со скулами, раньше такого не было
Но были и те, кто встал на защиту артиста:
- Ален Делон это или нет, сохраняйте уважение к этому господину, которому уже 85 лет! Он очень болел и, безусловно, все еще находится на лечении
- Уважение мистеру Делону, берегите себя и своего хвостатого друга, который гораздо лучше некоторых людей. Они когда-то почувствуют, как на них свалилась старость
Напомним, что в июне 2019-го в СМИ появилась информация, что Алена Делона экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что в больницу артист попал в результате перенесенного инсульта.