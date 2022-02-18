Секс-символ 90-х и звезда клипа Джорджа Майкла Линда Евангелиста впервые показала обезображенное пластикой тело

Пять лет модель жила отшельником.

Одна из самых успешных моделей в мире Линда Евангелиста впервые за пять лет показала свое лицо, говорится в "Сніданку з 1+1". В 2015 она сделала косметическую процедуру, которая вместо вау эффекта исказила звезду и превратила ее в отшельника.

"Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с кровати не встану!" – так на пике своей славы говорила супермодель Линда Евангелиста. "Я больше не могу так жить" – это тоже ее слова. Но уже сегодня. Когда женщина учится жить с новым отражением в зеркале.

Линда Евангелиста в 2012 году / Associated Press

Символ 90-х и одна из самых успешных моделей за всю историю индустрии украсила 700 обложек модных изданий, снималась для Chanel, Yves Saint Laurent, Calvin Klein… Отдельного внимания с Евангелистой заслуживает культовый клип Джорджа Майкла на трек Freedom, в котором Линда сыграла одну из главных ролей.

Однако сегодня, чтобы показать свои фото, женщине понадобилось очень много смелости. Впервые за пять лет она снялась в эксклюзивной фотосессии для журнала People и рассказала свою историю об изуродованном пластикой теле.

"Мне нравилось быть на подиуме. А теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю… Я больше не могу так жить, прячась и стесняясь. Я наконец-то хочу заговорить", - призналась звезда.

В 2015 году Евангелиста прибегла к пластической процедуре – под влиянием холода ей должны были удалить локальные жировые отложения. Однако эффект получился обратным. Те места, которые должны были уменьшиться – зоны подбородка, бедер и бюстгальтера, наоборот, увеличились.

Линда Евангелиста в 2015 году / Associated Press

Сначала Евангелиста решила, что дело в ее образе жизни – поэтому начала активно заниматься спортом и ограничила себя в питании: "Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума", — призналась модель.

Линда Евангелиста: первое откровенное интервью и фото новой себя

Когда же звезда наконец-то обратилась к врачу, то услышала страшный диагноз: парадоксальная жировая гиперплазия. Это побочный эффект от процедуры, встречающийся один раз в двадцать тысяч случаев! Исправить это диетами или упражнениями невозможно.

В сентябре прошлого года Евангелиста впервые призналась в неудачной процедуре и подала иск против компании, требуя возместить ущерб в размере 50 миллионов долларов.

"Я стала фактически отшельником. Я устала так жить. Я хотела бы выйти за дверь с высоко поднятой головой, хотя больше не похожа на себя", — призналась Евангелиста.

Сейчас женщина вынуждена носить специальные пояса на теле и преодолевать себя, прежде чем выйти на улицу. Но на разговор с журналистами, и тем более фотосессию, звезда все же решилась. Потому что ее история может помочь девушкам, которые оказались в такой же ситуации и нуждаются в поддержке.

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