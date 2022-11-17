Секс-символы 90-х тогда и сейчас: как с годами изменились любимые звезды

Кто-то из звезд почти не изменился, а кого-то из них просто не узнать.

В прошлом веке было немало знаменитостей, которые просто очаровывали своей внешностью и получали почетное звание "секс-символ".

Молодые, привлекательные, харизматичные – им подражали девушки и юноши со всего мира и мечтали встретиться с ними. Они были кумирами всего поколения, объектами желания и образцами стиля.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядели известные секс-символы 90-х в молодости и как с годами изменилась их внешность.

Алиса Милано

Актриса завела армию поклонников после съемок в сериале "Все женщины ведьмы". В сериале актриса всегда была обольстительной: носила обтягивающие наряды, топы, мини-юбки и делала яркий макияж. Звезде пытались подражать многие женщины. Но в реальной жизни она была не похожа на Фиби из сериала.

Алиса Милано в молодости / Фото: Getty Images

Сейчас же знаменитость почти не экспериментирует с прическами, разве что с цветом волос, и одевает сдержанную одежду.

Алисса Милано / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон

Знаменитость стала настоящей любимицей публики после съемок в ситкоме "Друзья". Обликом артистки просто все восхищались, даже ее преданные фанаты делали прическу, как у нее.

Дженнифер Энистон в молодости / Фото: Getty Images

С годами актриса почти не изменилась – осталась столь же привлекательной.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Стинг

У английского музыканта в молодости были белые короткие волосы. Он одевался в стиле гранж и был настоящей рок-звездой.

Стинг в молодости (певец посередине) / Фото: Getty Images

Сейчас Стинг стал более сдержанным. Если в молодости его прическа периодически менялась, то сейчас нет. К его белым волосам добавилась седина.

Стинг / Фото: Associated Press

Мел Гибсон

В молодости у актера были черные волосы, которые подчеркивали его яркие голубые глаза звезды. Также у Гибсона было накачанное телосложение. Чем больше он снимался в фильмах, тем больше становилась его армия поклонников.

Мел Гибсон в молодости / Фото: Getty Images

С годами Мел Гибсон сильно изменился. Он отрастил себе бороду, а его когда-то черные волосы поседели. Впрочем, это отнюдь не испортило привлекательность звезды.

Мел Гибсон / Фото: Associated Press

Мадонна

В молодости популярная американская певица была эффектной блондинкой. Своими разнообразными проделками, музыкой и внешностью певица завоевывали популярность у публики.

Мадонна / Фото: Associated Press

С годами Мадонна поменялась. В попытках сохранить красоту исполнительница неоднократно прибегала к разным медицинским процедурам. Наряды звезды не перестали быть откровенными, а вот прически постоянно меняются.

Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Бен Аффлек

У знаменитый актера в молодости была короткая прическа, черные волосы, подтянутое телосложение и смазливое лицо. Он был любимцем среди женщин.

Бен Аффлек в молодости, а рядом с ним Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

С годами Аффлек стал еще привлекательнее. Он стал более мужественным. Бен отрастил бороду, что придало его виду дополнительного шарма.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Ума Турман

В молодости у знаменитости были рыжие вьющиеся волосы. У актрисы был проницательный взгляд и фирменная улыбка.

Ума Турман в молодости / Фото: Getty Images

С годами внешность звезды изменилась. Но неизменным остался проницательный взгляд Умы.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Джонни Депп

Актер в молодости пользовался большой популярностью. Его черные волосы, зачесанные назад, темно-карие глаза, выразительные скулы и дерзкий наряд – были его визитной карточкой.

Джонни Депп в молодости, кадр из фильма "Плакса"

Сейчас же Депп выглядит совсем иным. Актер отрастил волосы и покрасил их в коричневый цвет. А последние перипетии с экс-женой Эмбер Херд сказались на внешности Деппа.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

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