Секс-скандал в Голливуде: известный режиссер заставил раздеться актера в обмен на роль в фильме Marvel

Американский актер Мэттью Лоуренс поделился пшокирующей историей, как став жертвой сексуального домогательства со стороны известного оскароносного режиссера.

Имени режиссера Лоуренс не стал называть, впрочем, в подробностях рассказал детали инцидента. По словам актера, в тот роковой вечер агенты артиста отправили его в гостиничный номер режиссера. Ничего не подозревавший Лоуренс пришел на кастинг, пишет Variety.

Режиссер открыл ему дверь в халате и попросил Мэттью раздеться, чтобы режиссер сфотографировал его на полароид. В обмен на это, а также некоторые интимные вещи, режиссер пообещал Лоуренсу роль супергероя в киновселенной Marvel.

Мэттью Лоуренс / Фото: Getty Images

Ошеломленный актер немедленно покинул гостиничный номер режиссера, а на следующий день его уволили из киноагентства – один звонок режиссера все решил.

Также Мэттью Лоуренс пожаловался на двойные стандарты Голливуда. Он отметил, что если о сексуальных домогательствах рассказывает женщина, то ее поддерживают, если мужчина — общество над ним насмехается:

"По моему мнению, не так много мужчин в отрасли говорили об этом. Разумеется, это, вероятно, треть того, через что проходят женщины. Мужчины тоже через это проходят... Я думаю, что наше общество менее готово услышать, что происходит с мужчинами, чем с женщинами".

Мэттью Лоуренс (в клетчатом пиджаке и джинсовой рубашке) с братьями на премьере фильма "Миссис Даутфайр" в Лос-Анджелесе в 1993 году / Фото: Getty Images

Напомним, что Мэттью Лоуренс начал кинокарьеру в четыре года. Он играл сына Робина Уильямса в ленте "Миссис Даутфайр", главную роль в семейной комедии "Братская любовь", фильме "Их поменяли мозгами" и многих других.

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