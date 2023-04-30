Секс-скандал в Голливуде: известный режиссер заставил раздеться актера в обмен на роль в фильме Marvel

После отказа режиссеру Мэттью Лоуренса уволили из киноагентства.
Американский актер Мэттью Лоуренс поделился пшокирующей историей, как став жертвой сексуального домогательства со стороны известного оскароносного режиссера.
Имени режиссера Лоуренс не стал называть, впрочем, в подробностях рассказал детали инцидента. По словам актера, в тот роковой вечер агенты артиста отправили его в гостиничный номер режиссера. Ничего не подозревавший Лоуренс пришел на кастинг, пишет Variety.
Режиссер открыл ему дверь в халате и попросил Мэттью раздеться, чтобы режиссер сфотографировал его на полароид. В обмен на это, а также некоторые интимные вещи, режиссер пообещал Лоуренсу роль супергероя в киновселенной Marvel.
Ошеломленный актер немедленно покинул гостиничный номер режиссера, а на следующий день его уволили из киноагентства – один звонок режиссера все решил.
Также Мэттью Лоуренс пожаловался на двойные стандарты Голливуда. Он отметил, что если о сексуальных домогательствах рассказывает женщина, то ее поддерживают, если мужчина — общество над ним насмехается:
"По моему мнению, не так много мужчин в отрасли говорили об этом. Разумеется, это, вероятно, треть того, через что проходят женщины. Мужчины тоже через это проходят... Я думаю, что наше общество менее готово услышать, что происходит с мужчинами, чем с женщинами".
Напомним, что Мэттью Лоуренс начал кинокарьеру в четыре года. Он играл сына Робина Уильямса в ленте "Миссис Даутфайр", главную роль в семейной комедии "Братская любовь", фильме "Их поменяли мозгами" и многих других.
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