Секс-скандал в Карпенко-Карого: актриса рассказала, как Талашко заставлял ее раздеваться догола

Анастасия Вергелес поделилась своей историей.

Секс-скандал вокруг украинского актера Владимира Талашко набирает все больше оборотов.

Так, звезду "В бой идут одни старики" обвиняют бывшие студентки, абитуриентки и известные актрисы в сексуальных домогательствах. В частности, жертвой харассмента была известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова.

Своей историей также поделилась актриса Анастасия Вергелес. Она рассказала на странице в Facebook, что студенткой училась в мастерской звезды. Настя вспомнила, что закончила второй и последний курс с двойками, поскольку, "упорно отказывала на его различные "провокации". Так, Талашко якобы также приглашал ее домой чтобы "порепетировать", заставлял ее раздеваться.

facebook.com/vergelesik

"1 раз он все же это сделал перед всем курсом, он 3 часа меня различными педагогическими мутками провоцировал чтобы я разделась. Сейчас это все смешно и грустно, но тогда я не понимала что происходит абсолютно. У меня появлялись мысли, что, возможно, я действительно не заслуживаю учиться в таком крутом ВУЗе, у такого известного мастера, я какая-то закомплексованная, потому что не могу просто так раздеться и сделать этюд обнаженной? И почему мне сложно поехать к нему домой и сделать все, что он хочет, чтобы получить роль? И меня уверяли, что это такая методология обучения в творческом ВУЗе", — ошеломила Настя.

Когда меня спрашивают где я мастерской училась в Карпенко-Карого, то я с большой гордостью говорю, что я закончила ... Опубликовано Настей Вергелес понедельника, 9 Август 2021

О такой "методологии обучения Вергелес рассказывала своему отцу. Мужчина пообщался со знаменитым преподавателем. Поэтому, чтобы дочь все же получила роль, ему Талашко предложил сделать сцену в мастерской.

"И еще предложил пойти послушать студенток, где они будут "махать сиськами". Отец сцену сделал, роль я получила, во время работы над которой я почти каждый день рыдала, получала психологическую и моральную давку, угнетения, неуверенность в себе и так далее. Вот эти раздевания и просто какой-то трэш, о котором я уже не сильно помню, тогда на курсе ходили слухи, что Талашко приглашает других девушек к себе домой, снимает крестик, когда к ним начинает приставать и так далее..." — добавила актриса.

Анастасия добавила, что вместе с одногруппницами пошла в деканат, чтобы написать заявление, чтобы преподавателя в мастерской заменили. Девушки рассказали о харассменте со стороны Талашко, впрочем, это не дало никакого результата.

"Мы рассказали обо всем, написали заявление и нам объяснили, что мы не первые и не последние, что это заявление никуда не дойдет, потому что у него есть "крыша" и что нам надо будет или смириться, или искать другие решения, но Владимир Талашко останется нашим мастером", — вспомнила она.

После этого Настя перепоступила на другой курс к Тарасу Денисенко. Актриса надеется, что истории о домогательствах Владимира Талашко услышат и он ответит "за свою больную реальность".

Владимир Талашко / facebook.com/vladimir.talashko

Напомним, на днях 75-летнего актера Владимира Талашко студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

Сам же Владимир Талашко публичного заявления пока не делал, однако в комментарии ТСН по телефону все отрицал. "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было".

Сейчас ведется следствие. Талашко отстранили от преподавания.

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