Секс-скандал в Карпенко-Карого: еще одна жертва шокировала, что Талашко изнасиловал ее в 17 лет

Секс-скандал в Карпенко-Карого: еще одна жертва шокировала, что Талашко изнасиловал ее в 17 лет

На момент инцидента ей было 17 лет.

Секс-скандал вокруг украинского актера Владимира Талашко не утихает.

Звезду "В бой идут одни старики" обвинила еще одна девушка. На странице в Instagram Мария Смирнова-Матрос заявила, что знаменитость, который был другом семьи, ее изнасиловал. Тогда Маше было 17 лет. Она отметила, что не была студенткой Талашко, но когда решила поступать на режиссерский факультет, пришла к звезде репетировать.

"А, забыла сказать. Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих 4-х лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" к поступлению и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюссером", — написала жертва.

А, забыла сказать. Владимир Талашко, с Которым сейчас упоминают alyona alyona, изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был ... Опубликовано Mariia Smirnova-Matros Вторник, 7 сентябре 2021

В комментариях под постом Смирнова-Матрос объяснила, что не пошла тогда в полицию, поскольку не хотела начинать скандал. Сейчас она решилась рассказать об этом потому, что количество жертв привлекает внимание и она "решила добавить ему в копилку".

Напомним, в начале августа 75-летнего актера Владимира Талашко студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

В частности, жертвой харассмента была известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова и актриса Анастасия Вергелес.

Сам же Владимир Талашко публичного заявления пока не делал, однако в комментарии ТСН телефону все отрицал. "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было". Сейчас ведется следствие. Талашко отстранили от преподавания.

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