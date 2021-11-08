Секс-скандал в Карпенко-Карого: Талашко написал заявление на увольнение по собственному желанию

Студентки университета обвинили артиста в сексуальных домогательствах.

Украинский актер Владимир Талашко больше не будет преподавать в университете имени Карпенко-Карого.

Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом в своем Facebook сообщила актриса Виктория Муштей. К слову, Вика одна из первых начала писать о домогательствах бывшего наставника.

Владимир Талашко / УНИАН

"Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не становились жертвами насилия. А также! Чтобы это было примером для других педагогов, злоупотребляющих своей властью", – написала Виктория.

Также она добавила, что не получила ответа на свое обращение в университет.

"Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где такое не считается нормой", — подытожила актриса.

Владимир Талашко / facebook.com/vladimir.talashko

Отметим, 75-летнего актера Владимира Талашко студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а затем "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

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