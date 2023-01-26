Секс-скандал в Карпенко-Карого: в полиции рассказали, чем закончилось расследование дела Талашко

Стало известно, чем закончился секс-скандал вокруг актера Владимира Талашко, которого студентки университета имени Карпенко-Карого, где он преподавал, обвинили в домогательствах.

В Национальной полиции ответили, что в ходе расследования не выявили обстоятельств, при которых можно обвинять Талашко в сексуальных домогательствах.

"По результатам проведенных проверок Шевченковское управление полиции не установило обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения", — прокомментировали в Нацполиции изданию "Интерфакс-Украина".

Владимир Талашко / Фото: УНИАН

Также отмечается, что в связи с этим сведения в Единый реестр досудебного расследования не вносили.

Отметим, сексу-скандал вокруг актера Владимира Талашко получил огласку в августе 2021 года. Тогда студентки университета имени Карпенко-Карого обвинить преподавателя в сексуальных домогательствах. Они утверждали, что Талашко приглашал их домой, предлагал выпить, фотографировал обнаженными и склонял к интиму. Сам актер все возражал.

В ноябре 2021 года Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности преподавателя.

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