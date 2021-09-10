Секс-скандал в Карпенко-Карого: жертва изнасилования не будет подавать заявления в суд на актера

Из-за пережитого девушка пока не готова стать матерью.

Секс-скандал вокруг украинского актера Владимира Талашко набрал новые обороты, ведь еще одна жертва Мария Смирнова-Матрос рассказала, что артист изнасиловал ее несовершеннолетней.

В программе "Твій день" девушка рассказала, что не собирается идти из заявлением в суд. Она лишь хочет предупредить тех, кто может столкнуться с этим.

"Нет времени и желания. Моей целью было обнародовать ситуацию, чтобы предупредить тех, кто может с этим столкнуться. А также я решила поддержать тех девушек, которые решились рассказать об этом", — поделилась Мария.

Кроме этого, она отметила, ее семья знала об этом неприятном инциденте. Однако тогда они решили не поднимать скандал, ведь считали, что им не поверят.

"Это было 14 лет назад. Все подобные истории заканчивались тем, что девушка сама виновата. Это выглядело бы так, что я влюбилась в преподавателя и актера, поэтому и решила обратить так на себя внимание", — откровенно рассказала девушка.

Мария призналась, что из-за пережитого пока не готова стать матерью и проходит терапию.

Отметим, что Мария Смирнова-Матрос заявила, что знаменитость, который был другом семьи, ее изнасиловал. Тогда Маше было 17 лет. Она отметила, что не была студенткой Талашко, но когда решила поступать на режиссерский факультет, пришла к звезде репетировать.

Напомним, в начале августа 75-летнего актера Владимира Талашко студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

Сам же Владимир Талашко публичного заявления пока не делал, однако в комментарии ТСН по телефону все отрицал. "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было". Ведется следствие. Талашко отстранили от преподавания.

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