Сексапильная Алина Гросу в рубашке с глубоким разрезом похвасталась пышным бюстом и осиной талией

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

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Украинская певица Алина Гросу представляет новый танцевальный трек Asti — историю о женской уверенности, флирте и смелости принимать инициативу в собственные руки.

Зачем ждать, пока он подойдет первым, если можно самому выбрать момент, посмотреть в глаза и дать понять, чего ты хочешь? Героиня новой песни Алины Гросу не привыкла откладывать жизнь на потом. Она обещала подругам вечер без драм, но встретила того самого мужчину — и планы мгновенно изменились. Такси подождет, телефонные звонки тоже, а танцы, флирт и два бокала Asti никто не отменял.

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Asti — о девушках, которые не боятся проявлять симпатию, первыми делать шаг навстречу и позволять себе то, чего действительно хочется. Без лишних правил, сложных стратегий и нескончаемого анализа каждого сообщения. Ведь уверенность — это не всегда серьезные заявления. Иногда это просто улыбка, смелый взгляд и готовность первой начать разговор.

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Драйвовое звучание, зажигательный припев и игривое настроение делают Asti треком для тех вечеров, когда хочется отпустить контроль, забыть о сомнениях и позволить себе побольше. Потому что иногда лучшее, что может сделать девушка для своего счастья — перестать ожидать и самой создать историю, которую потом будет вспоминать с улыбкой.

Напомним, недавно молдавский певец Дан Балан впервые за несколько лет тишины выпустил новую песню. В клипе на композицию артист удивил кардинальными изменениями.

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