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Сексапильная Анна Седокова в бикини показала прокачанный животик и пышные ягодицы

Сексапильная Анна Седокова в бикини показала прокачанный животик и пышные ягодицы

instagram.com/annasedokova

Артистка очаровала фигурой.

Певица Анна Седокова взбудоражила воображение поклонников своим очередным пикантным снимком.

На странице в Instagram исполнительница поделилась фотографией, на которые изображена, сидя в машине. Анна позирует в черном купальнике, который подчеркнул ее бронзовый загар и идеальную фигуру.

Седокова продемонстрировала подтянутое тело, аппетитные ягодицы, плоский прокачанный животик и длинные ножки.

© instagram.com/annasedokova
instagram.com/annasedokova

"Она, которая стала солнцем ...", -пидписала снимок звезда.

Поклонники же не остались в стороне своего красивого кумира и завалили ее комплиментами. "Божественная", "Какое идеальное тело", "что значит — сила воли так ухаживать за собой".

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