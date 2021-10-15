Сексапильная Анна Седокова в бикини показала прокачанный животик и пышные ягодицы

Артистка очаровала фигурой.

Певица Анна Седокова взбудоражила воображение поклонников своим очередным пикантным снимком.

На странице в Instagram исполнительница поделилась фотографией, на которые изображена, сидя в машине. Анна позирует в черном купальнике, который подчеркнул ее бронзовый загар и идеальную фигуру.

Седокова продемонстрировала подтянутое тело, аппетитные ягодицы, плоский прокачанный животик и длинные ножки.

instagram.com/annasedokova

"Она, которая стала солнцем ...", -пидписала снимок звезда.

Поклонники же не остались в стороне своего красивого кумира и завалили ее комплиментами. "Божественная", "Какое идеальное тело", "что значит — сила воли так ухаживать за собой".

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