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Сексапильная Даша Квиткова в топе без лифа свела с ума формами: "Hot mama"

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Сексапильная Даша Квиткова в топе без лифа свела с ума формами: "Hot mama"

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Блогерша снялась в фотосессии.

Жена известного украинского ведущего Никиты ДобрынинаДаша Квиткова – снялась в горячей фотосессии.

В своем Instagram победительница шоу "Холостяк" поделилась первым кадром со съемки. На фото 23-летняя блогерша соблазнительно позировала в черном секси-топе с длинным рукавом, под который она не надела бюстгальтер, и кожаную юбку с экстремальным разрезом. Так избранница шоумена подчеркнула бюст, талию и бедра.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

"Hot mama 3.0", – подписала публикацию Даша.

В ответ фолловеры отметили, что Квиткова выглядит ошеломляюще через пять месяцев после родов.

  • Даша, вы в прекрасной форме
  • Бомбезная
  • Нефертити нервно курит в сторонке
  • Аппетитная красотка

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