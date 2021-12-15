Сексапильная Даша Квиткова в топе без лифа свела с ума формами: "Hot mama"

Блогерша снялась в фотосессии.
Жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – снялась в горячей фотосессии.
В своем Instagram победительница шоу "Холостяк" поделилась первым кадром со съемки. На фото 23-летняя блогерша соблазнительно позировала в черном секси-топе с длинным рукавом, под который она не надела бюстгальтер, и кожаную юбку с экстремальным разрезом. Так избранница шоумена подчеркнула бюст, талию и бедра.
"Hot mama 3.0", – подписала публикацию Даша.
В ответ фолловеры отметили, что Квиткова выглядит ошеломляюще через пять месяцев после родов.
- Даша, вы в прекрасной форме
- Бомбезная
- Нефертити нервно курит в сторонке
- Аппетитная красотка
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