Сексапильная Даша Квиткова в топе без лифа свела с ума формами: "Hot mama"

Сексапильная Даша Квиткова в топе без лифа свела с ума формами: "Hot mama"

Блогерша снялась в фотосессии.

Жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – снялась в горячей фотосессии.

В своем Instagram победительница шоу "Холостяк" поделилась первым кадром со съемки. На фото 23-летняя блогерша соблазнительно позировала в черном секси-топе с длинным рукавом, под который она не надела бюстгальтер, и кожаную юбку с экстремальным разрезом. Так избранница шоумена подчеркнула бюст, талию и бедра.

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

"Hot mama 3.0", – подписала публикацию Даша.

В ответ фолловеры отметили, что Квиткова выглядит ошеломляюще через пять месяцев после родов.

Даша, вы в прекрасной форме

Бомбезная

Нефертити нервно курит в сторонке

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