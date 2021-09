Сексапильная Джамала и раскованная Зарицкая: каким был четвертый эфир "Танцев со звездами"

По итогам четвертого прямого эфира, лидером стала пара Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

На канале "1+1" состоялся четвертый прямой эфир обновленного пятого сезона проекта "Танцы со звездами", который проходит под лозунгом "Танцуй сердцем".

Сегодняшний выпуск был посвящен горячим латинским танцам. Шоу началось со зрелищного номера судьи проекта Макса Чмерковского и победительницы прошлого сезона, певицы Санты Димопулос.

Прямой эфир шоу вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, на звездном балконе на этой неделе встречал хореограф Женя Кот, а судьей-джокером стала Санта.

Первыми из участников вышли на паркет фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Они исполнили самбу, которую в прошлом году звездные участники прозвали "самба-убийца". И зрители, и судьи были приятно удивлены выступлением. За номер пара получила 32 балла.

Эффектным ча-ча-ча удивили Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Пара во время своего танца под песню LMFAO — I'm sexy and I know it показала смешной номер. Судьи отметили, что технику они покорили, впрочем, им хотелось бы, чтобы актер показал больше сексуальности. Судьи оценили выступление в 30 баллов.

Эпатажный певец MELOVIN попытался покорить придирчивых судей танго. Артист и его партнерша Лиза Русина исполнили танец, но все же нарвались на критику. Более того, пара бросила несколько острых фраз судье Екатерине Кухар, мол, что ей стоит быть немного добрее. В результате танец оценили в 25 баллов. В частности, Кувар поставила 4 балла.

Удивили необычным сочетанием музыки и танца звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Пара исполнила зажигательный джайв под хит Верки Сердючки. Баллы участников за выступление — 30.

Далее на паркет вышел трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев. Актер и Мария Колосова станцевали ча-ча-ча. С каждым прямым эфиром звезда показывает все лучшие результаты. Это отметили судьи, которые поставили паре 27 баллов.

А вот Lida Lee с Алексеем Базелой восхитили эффектной сальсой под песню группы TVORCHI — "Іди сюда". Оценки пары — 31 балл.

Следующей покоряла судей пара Евгении Власовой и Макса Леонова. Они прислушались к пожеланиям судей и исполнили веселый танец ламбаду, отойдя от драматических образов. Впрочем, не прошло без скандала. Власова заявила, что после прошлого эфира хотела уйти из проекта из-за ссоры с партнером. После этого продюсеры предложили Власовой заменить партнера. Знаменитости все же удалось обуздать эмоции, она позвонила Максу и извинилась. Пара продолжает участие в шоу.

Олимпийский призер Станислав Горуна и его партнерша Даниэла Преап продемонстрировали самбу с элементами капоэйры. Они завоевали 28 баллов.

Певец Дмитрий Каднай, как и обещал, на этой неделе отказался от секси-образа и появился в более комическом амплуа. Он и Алина Ли станцевали макарену. Впрочем, Екатерина Кувар не осталась довольна танцем. Пара получила 31 балл.

Во время четвертого прямого эфира шоу "Танцы со звездами" участнику группы ТНМК Олегу Фаготу Михайлюте стало плохо. В знаменитости поднялось давление. Врачи рекомендовали не танцевать ему, впрочем, Фагот не прислушался к этому совету. За пасодобль звезда и его партнерша Екатерина Тришина получили 29 баллов.

Ошеломила невероятным перевоплощением певица Джамала. Артистка превратилась в сексуальную блондинку и вышла на паркет в откровенном мини-платье с глубоким декольте. Звезда вместе со своим партнером Антоном Нестерко исполнила ча-ча-ча и получила 29 баллов.

Закрывала четвертый эфир солистка группы KAZKA Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым. Пара исполнила соблазнительную румбу и ошарашила, как зрителей, так и судей. Они поставили им 30 баллов.

По итогам этого выпуска, в тройку лидеров вошли следующие пары: Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар — 32 баллов; Lida Lee и Алексей Базэла — 31 балл, Константин Войтенко и Роксолана Маланчук — 30 баллов. Такую же сумму баллов получили Артур Логай, Дмитрий Каднай и Александра Зарицкая со своими партнерами. Последней в турнирной таблице вновь оказалась пара MELOVIN и Елизавета Русина, набравшие 25 баллов.

В результате проект покинула пара Алексей Суровцев и Мария Колосова.

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 3 октября, в 21:00 на канале 1+1.

