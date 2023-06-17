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Сексапильная Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками и стройной фигурой в новой фотосессии

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
833
Время на прочтение
1 мин
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Сексапильная Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками и стройной фигурой в новой фотосессии

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Звезда снялась в рекламной кампании.

Латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свои прелести в новой фотосессии.

Знаменитость стала лицом рекламной кампании известного бренда REVOLVE, в которой продемонстрировала коллекцию летней обуви. Дженнифер идеально подошла для этих съемок, ведь в свои 53 года она имеет потрясающе красивые ножки.

В фотосессии, кадрами с которой Лопес поделилась в своем Instagram, она позировала в нескольких образах. Первый лук состоял из длинного пестрого платья с вырезами на талии и серебристой бахромой, а также массивных зеленых туфель на каблуке и искусственной шубы в тон.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Кстати, на некоторых фото в этом платье поклонники могли увидеть папу, которую Дженнифер посвятила мужу Бену Аффлеку.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Следующий образ удачно подчеркнул длинные ноги звезды. На фото Дженнифер выглянула на камеру в ярком розовом платье с бахромой и легких босоножках. Наряд певицы дополнил массивное колье на шее в виде цветка.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

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Дата публикации
Просмотры
833
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