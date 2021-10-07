Сексапильная Ирэна Карпа показала полностью обнаженную грудь

Звезда устроила откровенный фотосет.
Украинский музыкант и писатель Ирэна Карпа не стесняется своего тела.
В фотоблоге 40-летняя знаменитость решила поделиться своими литературными мыслями. А чтобы привлечь внимание к своему творчеству, звезда решила прикрепить свои откровенные фотографии.
На фото Ирэна позирует в платье. Однако, она его надела таким образом, чтобы было видно ее пышный бюст. Пикантные места писательница скрыла наклейками.
"Решила делиться с вами время от времени своими литературными прокрастинация. Заходит? Не знаю, опубликовать ли полную версию, а так вы увидели", — подписала фото Ирена.
Пользователи конечно же обратили внимание на написанный текст, но больше любовались фотографиями:
- Если вы хотели, чтобы мы прочитали текст, то выбрали не те фото. Они роскошные.
- Здесь все прекрасно: текст, фото, автор
- Эротично и поэтично!
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