Сексапильная Ирэна Карпа показала полностью обнаженную грудь

Звезда устроила откровенный фотосет.

Украинский музыкант и писатель Ирэна Карпа не стесняется своего тела.

В фотоблоге 40-летняя знаменитость решила поделиться своими литературными мыслями. А чтобы привлечь внимание к своему творчеству, звезда решила прикрепить свои откровенные фотографии.

Ирэна Карпа / instagram.com/qarpa

На фото Ирэна позирует в платье. Однако, она его надела таким образом, чтобы было видно ее пышный бюст. Пикантные места писательница скрыла наклейками.

Ирэна Карпа / instagram.com/qarpa

"Решила делиться с вами время от времени своими литературными прокрастинация. Заходит? Не знаю, опубликовать ли полную версию, а так вы увидели", — подписала фото Ирена.

Пользователи конечно же обратили внимание на написанный текст, но больше любовались фотографиями:

Если вы хотели, чтобы мы прочитали текст, то выбрали не те фото. Они роскошные.

Здесь все прекрасно: текст, фото, автор

Эротично и поэтично!

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