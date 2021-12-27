Сексапильная Иванна Онуфрийчук в мини-бикини похвасталась плоским животиком и длинными ногами

Сексапильная Иванна Онуфрийчук в мини-бикини похвасталась плоским животиком и длинными ногами

Звезда наслаждается отпуском на Мальдивах.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук после насыщенных трудовых будней позволила себе долгожданный отпуск.

Вместе с мужем, бизнесменом Алмазом Иванна отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда охотно делится фотографиями. В частности, знаменитость похвасталась роскошной фигурой.

Иванна Онуфрийчук на Мальдивах / instagram.com/ivannaonufriichuk

На странице в Instagram Онуфрийчук запостила кадры, на которых изображена в белом мини-бикини. Пляжный наряд звезды прекрасно подчеркнул ее плоский прокачаный животик и стройные ножки.

Иванна Онуфрийчук на Мальдивах / instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук на Мальдивах / instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук на Мальдивах / instagram.com/ivannaonufriichuk

Поклонники бросились активно делать комплименты Иванне. "Какая красота. Вы стали краше в браке. И фигура замечательная", "вы просто непревзойденная", "Алмазу повезло! Счастье вам", "Любимый муж, красота вокруг, покой, что еще нужно для счастья".

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