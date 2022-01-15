Сексапильная Кэти Перри снялась топлесс и засветила грудь: реакция Орландо Блума

Подобные фото для певицы – редкость.

Американская певица Кэти Перри порадовала пользователей несколько неожиданным контентом.

Так, в своем Instagram 37-летняя артистка разместила пикантный кадр, на котором позировала топлесс. Артистка развернулась ягодицами к камере и засветила грудь, соблазнительно открыв рот.

Кэти Перри / instagram.com/katyperry

"Пусть горит, крошка", – подписала кадр она.

К слову, откровенные публикации в фотоблоге знаменитости – редкость. Ошеломленные пользователи были щедрыми на комплименты в комментариях. А менее чем за сутки фотоснимок собрал почти 3 млн. предпочтений.

Черт, а ты горячая

Ты такая сексуальная

Потрясающая

Не обошел вниманием такое фото и любимый Кэти, голливудский актер Орландо Блум. Правда, отреагировал он несколько смешно: "Крошка, пожалуйста, мы можем купить еще немного орехового молока, у нас заканчивается".

Читайте также: