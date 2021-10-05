Сексапильная Ксения Мишина в пиджаке на голое тело взбудоражила воображение фанатов

Артистка снялась в провокационной фотосессии.

Украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии.

На странице в Instagram звезда поделилась видео, снятым на бэкстейдже одного из недавних съемок. В ролике Ксения предстает с распущенными волнистыми волосами и в костюме на голое тело. Дерзости образу добавил вечерний макияж и украшения в виде цепочки вокруг шеи.

С поклонниками Мишина поделилась осознанием, полученным в процессе.

"На съемках собралась команда и я наблюдала как все работают и просто чувствовала, что каждый человек сейчас вносит свой вклад, от каждого зависит результат. Мне кажется, мы не всегда видим размер этого вклада. И хотя давно уже всем известно, например, такая истина - "ты - это среднее арифметическое твоих ближайших пяти человек", мы все равно недооцениваем важность окружения", — поделилась актриса.

Также Мишина отметила, что профессия актера требует погружения и в себя и в других. Что актерам важно взаимодействовать и понимать, чувствовать друг друга, поскольку иначе "творчество невозможно".

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