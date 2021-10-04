Сексапильная Ксения Мишина в топе и с мокрыми волосами свела с ума фанатов

Сексапильная Ксения Мишина в топе и с мокрыми волосами свела с ума фанатов

Актриса устроила страстный фотосет.

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина взбудоражила воображение своих поклонников.

Победительница "Танцев со звездами" устроила страстную фотосессию и опубликовала первый снимок на странице в Instagram. На фотографии знаменитость соблазнительно позировала с мокрыми волосами, одетая в бежевый топ и темные брюки. Артистка в очках дерзко смотрела в камеру, щеголяя плоским животиком.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

В комментариях пользователи взорвались сообщениями, а некоторые фаны сравнили Мишину с голливудской актрисой Меган Фокс.

Очень похожа на Меган Фокс

Невероятная просто

Роскошная

Секси

Напомним, Саша Бо подтвердила, что увеличила грудь и назвала свой новый размер. Блогерша сделала операцию месяц назад.

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