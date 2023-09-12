Сексапильная Леся Никитюк в нижнем белье похвасталась плоским животиком и подтянутой фигурой

Украинская телеведущая Леся Никитюк посветила стройной фигурой в нижнем белье.

Звезда в Instagram-stories поделилась довольно пикантным фото. На снимке Леся предстала в белом нижнем белье с черными вставками. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

В частности, загорелая Никитюк продемонстрировала изрядно подтянутое тело и плоский животик. К слову, ведущая сделала селфи в зеркале. Правда, свое лицо Леся решила не показывать, она скрыла его телефоном.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пикантный кадр ведущая тоже не подписывала, только оставила одно слово на английском языке – "mood", что в переводе означает "настроение". Таким образом, ведущая намекнула, что пожелала похвастаться своей изрядно стройной фигурой. Хоть это была сторис, поэтому не видно, как пользователи комментировали снимок Леси. Однако они однозначно засыпали ее комплиментами.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк часто занимается спортом. В частности, летом ведущая попробовала вейкборд. Это достаточно экстремальный вид спорта, ведь нужно на доске, присоединенной к специальному катеру, удержаться на воде. Время от времени Леся делилась своими успехами. В частности, она показывала, как в обтягивающем комбинезоне ловко стоит на вейкборде.

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