Сексапильная любимая Влада Ямы в купальнике свела с ума безупречной фигурой

Лилия показала кадр с отдыха на Мальдивах.
Жена украинского хореографа, главного судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы – Лилия – в очередной раз свела с ума фолловеров безупречной фигурой.
На днях семья вернулась в Киев после 4-дневного отпуска на Мальдивах. Теперь у избранницы знаменитости есть время посмотреть фотографии, которые ей сделал муж на отдыхе. Одним из горячих снимков Лиля поделилась и с подписчиками своего Instagram. В кадре Яма соблазнительно позировала, лежа на гамаке над океаном. Красавица в белом купальнике похвасталась стройностью и длинными ножками.
"Как вам такое утро? Кто хочет проснуться так же?" – поинтересовалась мнением пользователей она.
В ответ юзеры написали, что мечтают о таком отдыхе. Не забыли они и сделать комплименты.
- Вы невероятна
- Вы очень красива
- Роскошная фигурка
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