Сексапильная любимая Влада Ямы в купальнике свела с ума безупречной фигурой

Лилия показала кадр с отдыха на Мальдивах.

Жена украинского хореографа, главного судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы – Лилия – в очередной раз свела с ума фолловеров безупречной фигурой.

На днях семья вернулась в Киев после 4-дневного отпуска на Мальдивах. Теперь у избранницы знаменитости есть время посмотреть фотографии, которые ей сделал муж на отдыхе. Одним из горячих снимков Лиля поделилась и с подписчиками своего Instagram. В кадре Яма соблазнительно позировала, лежа на гамаке над океаном. Красавица в белом купальнике похвасталась стройностью и длинными ножками.

Лилия Яма в купальнике / instagram.com/liliya_yama

"Как вам такое утро? Кто хочет проснуться так же?" – поинтересовалась мнением пользователей она.

В ответ юзеры написали, что мечтают о таком отдыхе. Не забыли они и сделать комплименты.

Вы невероятна

Вы очень красива

Роскошная фигурка

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