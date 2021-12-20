Сексапильная MARUV с мужем устроили страстный фотосет на мотоцикле

Парочка произвела фурор в Сети.

Известная артистка MARUV очень редко показывает своего мужа Александра.

Но на этот раз звезда решила похвастаться перед фанатами снимками с избранником-красавчиком. Певица произвела фурор в Сети горячей фотосессией с любимым. На черно-белых кадрах, которые исполнительница обнародовала в своем Instagram, супруги дерзко позировали на мотоцикле.

MARUV с мужем / instagram.com/maruvofficial

Также парочка показала страсть, лежа на двухколесном.

MARUV с мужем / instagram.com/maruvofficial

"Я и мой муж", – лаконично прокомментировала публикацию Аня.

Ее фаны не сдержали эмоций и написали кучу комплиментов в комментариях: "Красавчики", "Аня, обожаю! Просто отвал всего", "Вот это фотки – огонь".

Напомним, артистка неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым".

Читайте также: