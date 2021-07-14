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Сексапильная Миша Романова в кожанои мини-платье вызвала фурор в Сети

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Сексапильная Миша Романова в кожанои мини-платье вызвала фурор в Сети

instagram.com/misharomanova

Певица очаровала видом.

Известная певица, бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова восхитила новым секси-луком.

Так, звезда примерила кожаное мини-платье с декольте и ботфорды. Знаменитость грациозно позировала с мокрой укладкой, сидя на столе и щеголяя аппетитными бедрами. Снимком артистка поделилась на странице в Instagram.

© instagram.com/misharomanova
instagram.com/misharomanova

Свой пост звезда оставила без комментария. А вот ее сторонники написали кучу приятностей.

  • Горячая
  • Ты роскошная
  • Очень секси
  • Лучший образ

Напомним, ранее Миша Романова в бикини посветила пышным бюстом и осиной талией. Певица восхитила идеальными формами.