Сексапильная Миша Романова в кожанои мини-платье вызвала фурор в Сети

Сексапильная Миша Романова в кожанои мини-платье вызвала фурор в Сети

Певица очаровала видом.

Известная певица, бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова восхитила новым секси-луком.

Так, звезда примерила кожаное мини-платье с декольте и ботфорды. Знаменитость грациозно позировала с мокрой укладкой, сидя на столе и щеголяя аппетитными бедрами. Снимком артистка поделилась на странице в Instagram.

instagram.com/misharomanova

Свой пост звезда оставила без комментария. А вот ее сторонники написали кучу приятностей.

Горячая

Ты роскошная

Очень секси

Лучший образ

Напомним, ранее Миша Романова в бикини посветила пышным бюстом и осиной талией. Певица восхитила идеальными формами.

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