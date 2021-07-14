Сексапильная Миша Романова в кожанои мини-платье вызвала фурор в Сети

Певица очаровала видом.
Известная певица, бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова восхитила новым секси-луком.
Так, звезда примерила кожаное мини-платье с декольте и ботфорды. Знаменитость грациозно позировала с мокрой укладкой, сидя на столе и щеголяя аппетитными бедрами. Снимком артистка поделилась на странице в Instagram.
Свой пост звезда оставила без комментария. А вот ее сторонники написали кучу приятностей.
- Горячая
- Ты роскошная
- Очень секси
- Лучший образ
Напомним, ранее Миша Романова в бикини посветила пышным бюстом и осиной талией. Певица восхитила идеальными формами.