Сексапильная Надя Дорофеева в бикини засветила грудь и плоский животик

Артистка восхитила своей стройной фигурой.

Популярная певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, ошеломила стройной фигурой.

Так, в фотоблоге исполнительница опубликовала серию снимков, на которых отдыхала в беседке, сидя на диванчике. На фото исполнительница демонстрирует роскошное тело в розовом бикини. В частности, артистка засветила грудь, плоский животик и стройные ножки.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", — прокомментировала звезда.

Эти своей стороны, пользователи писали в комментариях, что смотрят на Надю и наслаждаются ее фигурой.

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Напомним, ранее Дантес похвастался идеальным телом жены Дорофеевой в бикини. Супруги устроили себе спонтанный выходной.

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