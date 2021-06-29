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Сексапильная Надя Дорофеева в бикини засветила грудь и плоский животик

Сексапильная Надя Дорофеева в бикини засветила грудь и плоский животик

instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка восхитила своей стройной фигурой.

Популярная певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, ошеломила стройной фигурой.

Так, в фотоблоге исполнительница опубликовала серию снимков, на которых отдыхала в беседке, сидя на диванчике. На фото исполнительница демонстрирует роскошное тело в розовом бикини. В частности, артистка засветила грудь, плоский животик и стройные ножки.

© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", — прокомментировала звезда.

Эти своей стороны, пользователи писали в комментариях, что смотрят на Надю и наслаждаются ее фигурой.

  • Этот купальник на этот пресс! Кайф
  • Красавица
  • Дорофеева головного мозга
  • А это мы. Смотрим на тебя и кайфуем

Напомним, ранее Дантес похвастался идеальным телом жены Дорофеевой в бикини. Супруги устроили себе спонтанный выходной.