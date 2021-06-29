Сексапильная Надя Дорофеева в бикини засветила грудь и плоский животик

Артистка восхитила своей стройной фигурой.
Популярная певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, ошеломила стройной фигурой.
Так, в фотоблоге исполнительница опубликовала серию снимков, на которых отдыхала в беседке, сидя на диванчике. На фото исполнительница демонстрирует роскошное тело в розовом бикини. В частности, артистка засветила грудь, плоский животик и стройные ножки.
"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", — прокомментировала звезда.
Эти своей стороны, пользователи писали в комментариях, что смотрят на Надю и наслаждаются ее фигурой.
- Этот купальник на этот пресс! Кайф
- Красавица
- Дорофеева головного мозга
- А это мы. Смотрим на тебя и кайфуем
Напомним, ранее Дантес похвастался идеальным телом жены Дорофеевой в бикини. Супруги устроили себе спонтанный выходной.