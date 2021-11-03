Сексапильная Настя Каменских в микро-бикини похвасталась аппетитной фигурой

Артистка взбудоражила воображение поклонников.
Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников ярким летним снимком.
Видимо, исполнительница вспомнила недавний отпуск в теплых краях и решила поделиться этим настроением с подписчиками своего Instagram. Звезда запостила кадр, где позирует в красном микро-бикини. Пляжный наряд Насти прекрасно подчеркнул ее стройную загорелую фигуру.
Каменских предстает без макияжа с белым цветком в волосах. "Солнечное фото в дождливый день", — подписала фотографию певица.
Поклонники NK засыпали ее комплиментами: "роскошная", "какая же вы красавица", "как повезло Потапу", "роскошно выглядите! В плохую погоду очень согревают такие фото".
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