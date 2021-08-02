Сексапильная Наталья Могилевская в платье-ночнушке обольстительно позировала на полу

Артистка празднует день рождения.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно возмутила историей, как на нее намеренно пытался наехать автомобиль, сегодня, 2 августа, празднует день рождения.

По этому случаю звезда поделилась с поклонниками кадрами из новой обольстительной фотосессии. На снимках исполнительница позирует в роскошном атласном синем платье-ночнушке. Артистка изображена на полу возле большого темно-синего кресла.

Могилевская показала стройную фигуру и красивые ножки.

Ранее певица в Instagram провела опрос и поинтересовалась у фанов как, по их мнению, она могла бы встретить свой день рождения. Пока же звезда держит интригу, но вскоре пообещала показать, как провела этот день.

Напомним, месяц назад неузнаваемая Наталья Могилевская без макияжа в бикини произвела фурор. Артистка показала, как проводит лето.

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