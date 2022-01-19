Сексапильная Рианна в эротическом нижнем белье показала пышные формы

Певица взбудоражила воображение своих поклонников.
Барбадосская звезда Рианна не стесняется демонстрировать свои прелести.
В своем Instagram исполнительница опубликовала фотографии, на которых позирует перед камерой в эротическом нижнем белье красного цвета, а также в колготах в сеточку. К слову, исполнительница продемонстрировала свои пышные и соблазнительные формы.
"День Святого Валентина для меня", — подписала фото артистка.
К слову, Рианна представила миру свою новую праздничную коллекцию белья, созданную специально ко Дню всех влюбленных.
Несколько соблазнительных снимков новой коллекции также были опубликованы в Instagram бренде Рианны SAVAGE X FENTY.
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