Сексапильная Рита Ора в белом бикини восхитила аппетитным телом

Артистка устроила фотосет у бассейна.

Популярная британская певица Рита Ора восхитила снимком в купальнике.

Так, в фотоблоге 30-летняя исполнительница запостила фотографию, где позировала у бассейна в молочном бикини. Артистка похвасталась аппетитным телом.

instagram.com/ritaora

Как оказалось, этот кадр Ора сделала во время между съемками ее нового клипа на летний трек You For Me.

"Лето лето лето пришло, поэтому вот видео #YouForMe. За кадром было так весело!" — поделилась Рита.

Со своей стороны, поклонники засыпали кумира приятными сообщениями в комментариях.

Магнетическая

Тело — огонь

Горячая девочка

Напомним, не так давно Рита Ора в кружевном лифе свела с ума фанатов пышным бюстом. Артистка прогулялась по улице в откровенном наряде.

