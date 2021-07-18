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Сексапильная Рита Ора в белом бикини восхитила аппетитным телом

Дата публикации
Просмотры
76
Сексапильная Рита Ора в белом бикини восхитила аппетитным телом

instagram.com/ritaora

Артистка устроила фотосет у бассейна.

Популярная британская певица Рита Ора восхитила снимком в купальнике.

Так, в фотоблоге 30-летняя исполнительница запостила фотографию, где позировала у бассейна в молочном бикини. Артистка похвасталась аппетитным телом.

© instagram.com/ritaora
instagram.com/ritaora

Как оказалось, этот кадр Ора сделала во время между съемками ее нового клипа на летний трек You For Me.

"Лето лето лето пришло, поэтому вот видео #YouForMe. За кадром было так весело!" — поделилась Рита.

Со своей стороны, поклонники засыпали кумира приятными сообщениями в комментариях.

  • Магнетическая
  • Тело — огонь
  • Горячая девочка

Напомним, не так давно Рита Ора в кружевном лифе свела с ума фанатов пышным бюстом. Артистка прогулялась по улице в откровенном наряде.

Дата публикации
Просмотры
76
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