Сексапильная Рита Ора в белом бикини восхитила аппетитным телом

Артистка устроила фотосет у бассейна.
Популярная британская певица Рита Ора восхитила снимком в купальнике.
Так, в фотоблоге 30-летняя исполнительница запостила фотографию, где позировала у бассейна в молочном бикини. Артистка похвасталась аппетитным телом.
Как оказалось, этот кадр Ора сделала во время между съемками ее нового клипа на летний трек You For Me.
"Лето лето лето пришло, поэтому вот видео #YouForMe. За кадром было так весело!" — поделилась Рита.
Со своей стороны, поклонники засыпали кумира приятными сообщениями в комментариях.
- Магнетическая
- Тело — огонь
- Горячая девочка
Напомним, не так давно Рита Ора в кружевном лифе свела с ума фанатов пышным бюстом. Артистка прогулялась по улице в откровенном наряде.